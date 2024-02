Incarico di Capo Distaccamento della sede distaccata dei Vigili del fuoco Volontari di Salemi al Capo Squadra Angelo MANNONE.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il 15 febbraio il Comandante provinciale ing. Antonino GALFO, sentito il personale volontario in servizio presso il Distaccamento Volontario di Salemi ed acquisito il verbale di assemblea del predetto personale, ha conferito l’incarico di Capo DISTACCAMENTO VV.F. di Salemi al Capo Squadra Volontario Angelo MANNONE, con decorrenza immediata.

L’incarico ha una durata di 5 anni. Per Angelo MANNONE si è trattato di una riconferma, infatti Ă© il secondo mandato che sta a testimonianza della stima e del consenso che riceve dai colleghi volontari e dai vertici del Comando di Trapani, dal quale dipende funzionalmente. Contestualmente, si attribuisce l’incarico di Responsabile del Distaccamento Volontario di Salemi all’Ispetttore Antincendi Giuseppe CARDINALE.

Al predetto personale sono stati tributati le congratulazioni e sinceri auguri da parte dei Funzionari del Comando e dal sindaco di Salemi Domenico VENUTI, che per l’occasione non ha voluto mancare di venire personalmente a porgere l’augurio di un proficuo secondo quinquennio di direzione dei pompieri salemitani, che hanno come territorio di competenza anche i Comuni di Gibellina, Vita e Calatafimi.

Tra pochi giorni arriverĂ a Salemi una nuova autopompa, assegnata dal Comando di Trapani.