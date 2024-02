Spread the love

Incendio nella notte a Pomezia, fiamme e fumo all’interno di un capannone situato in una delle aree industriali della città a ridosso della Pontina. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Fiamme nella notte a Pomezia a ridosso della statale Pontina. Ad andare a fuoco un capannone situato nella zona industriale: l’allarme è scattato intorno alle ore 23.00 di ieri, giovedì 22 febbraio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Un’alta colonna di fumo si è levata in cielo. Ingenti i danni riportati dalla struttura.

Le fiamme hanno interessato uno stabile situato in Via Oros. Si tratta di una traversa di Via Monte D’Oro, proprio vicino alla carreggiata in direzione sud/Latina della Pontina. A bruciare nello specifico è stato un capannone industriale di circa 1.100 mq dove vengono prodotti cavi di rame.

https://www.ilcorrieredellacitta.com/primo-piano/grosso-incendio-a-pomezia-nella-notte-a-fuoco-capannone-vicino-alla-pontina-foto.html