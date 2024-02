Incendio in centro sanitario nel Brindisino,15 pazienti evacuati

Spread the love

ANSA – Un incendio è divampato nella notte in una struttura sanitaria a Latiano, in provincia di Brindisi, che ospita persone con problemi psichiatrici.

Non sono stati segnalati feriti e i pazienti sono stati trasferiti in un altro centro a Brindisi, come informano dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le fiamme hanno interessato un ripostiglio, con il fumo che si è poi propagato in tutte le altre aree dell’immobile di via Manzoni.

Sul posto i vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la struttura. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per chiarire le cause dell’incendio.

Verifiche nella struttura anche da parte dell’ufficio tecnico del comune di Latiano.