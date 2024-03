Gallicano, appartamento a fuoco: ambulanza e pompieri in azione

Spread the love

Momenti di paura dopo le 18 di oggi nel centro abitato di Gallicano dive un appartamento ha preso fuoco per cause in corso di accertamento

Sul posto una squadra dei pompieri e della protezione civile oltre a un’ambulanza che sta verificando la presenza di feriti. Al momento una persona risulterebbe intossicata ma non in pericolo di vita.

L’episodio e’avvenuto in via Rosario Livatino, una traversa della centralissima via Aldo Moro. Secondo le primissime informazioni le fiamme avrebbero interessato anche altre unità immobiliari.

