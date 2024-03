Inaugurata Panchina Rossa all’ISA contro la violenza sulle donne

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Questa mattina alle 9 all’ISA, l’Istituto Superiore Antincendi, è stata inaugurata la panchina rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio e la discriminazione di genere, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna. Alla cerimonia erano presenti i vertici dell’Amministrazione, il Capo Dipartimento Renato Franceschelli e il Capo del Corpo Carlo Dall’Oppio. Durante l’evento è stata anche annunciata la nascita del Comitato Unico di Garanzia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Capo del Corpo Dall’Oppio: “Ci è sembrato giusto che l’esigenza della nascita del Comitato Unico di garanzia e l’inaugurazione della Panchina Rossa quale simbolo della lotta contro la violenza di genere si unissero in questa giornata, che possa suscitare un sentimento di riflessione profonda in ognuno. I Vigili del fuoco operano senza distinzione o discriminazione di qualsiasi natura, entrano in contatto con le persone ed è per questo che devono, anche loro, essere sentinelle di episodi contro eventuali episodi di violenza di cui potrebbero essere testimoni”.

Franceschelli, dopo aver ringraziato la comandante, Ing. Maria Cavaliere, per la sollecitudine e la disponibilità ad aprire sempre le porte della scuola ha voluto sottolineare la scelta di scegliere il complesso di via del Porto Fluviale perché “l’Istituto Superiori Antincendi è un luogo di eccellenza che forma coloro che un domani saranno alla guida dell’Amministrazione e ci è sembrato giusto – se mai ce ne fosse bisogno – sensibilizzare tutti su un tema così attuale. Questa scuola, che si sta aprendo sempre più ad esperienze e realtà diverse dal Corpo Nazionale, ci è sembrato il luogo migliore dove porre questo simbolo, in quest’epoca in cui si continuano a contare soprusi e violenze. Oggi è anche l’occasione di lanciare il Comitato Unico di Garanzia, un comitato paritetico, aperto al territorio e alle organizzazioni sindacali, per la garanzia di diritti nell’ambito dell’Amministrazione. Una scelta in linea con la decisione di creare la Direzione della Salute, che sarà indirizzata alla tutela e alla salvaguardia del benessere psicofisico dei lavoratori. Ho voluto che questo comitato fosse presieduto dall’ing. Natalia Restuccia, la prima donna nel Corpo Nazionale di Vigili del fuoco a reggere un comando”.

La comandante dell’ISA, Maria Cavaliere, ha scelto i versi della poetessa canadese di origini indiane Rupi Kaur per rivolgersi ai presenti: “Mi reggo in piedi sui sacrifici di milioni di donne prima di me in modo che le donne dopo di me vedano più lontano”.

Il taglio del nastro e lo svelamento dell’installazione della panchina rossa ha formalmente concluso la cerimonia.