Bonus psicologo, da oggi il via alle domande. Fino a 1500 euro di rimborsi per le sedute

MILANO – Riparte il bonus psicologo. Da oggi e fino al 31 maggio si potrà infatti richiedere il contributo che coprirà fino a un massimo di spesa di 1500 euro l’anno.

Il contributo è utilizzabile per le sedute da svolgere nel 2024, entro 270 giorni dal ricevimento del codice Inps mentre non sono previsti rimborsi per i percorsi terapeutici svolti nel corso del 2023. Tra i requisiti per accedere al beneficio, la residenza in Italia e un valore dell’Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila euro.

LA REPUBBLICA