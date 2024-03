Santa Teresa, perde il controllo dell’auto e finisce in una cunetta: un ferito

Spread the love

Santa Teresa Intorno alle 8.45 di oggi, 19 marzo, i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SS 133 bis, direzione Santa Teresa Gallura, per un incidente stradale. Per cause da accertare un’auto è uscita di strada finendo la corsa in cunetta.

L’unico occupante è stato preso in carico dal personale del 118, mentre la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a bonificare l’auto e l’area circostante. Sul posto anche carabinieri e Anas.

