VIDEO – Tre alpinisti bloccati sul monte Mendolè: il salvataggio acrobatico dei Vigili del fuoco

Tre alpinisti sono rimasti bloccati in un canalone ghiacciato sul monte Mondolè, a Artesina, nel cuneese. I vigili del fuoco che sono intervenuti per portare in salvo i tre sono dovuti scendere nel canalone attaccati a un verricello e poi sono risaliti con lo stesso mezzo con l’appoggio dell’elicottero Drago 63. ( Corriere Tv ). Guarda il video su Corriere: https://video.corriere.it/cronaca/tre…

