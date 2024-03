VIDEO – Quattro vigili del fuoco feriti nell’incendio di un edificio a Lansdowne

Spread the love

BALTIMORA – Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre domavano un incendio in un edificio lunedì pomeriggio a Lansdowne. Gli equipaggi allertati hanno risposto all’incendio nell’area di Hammonds Ferry Road e 1st Avenue.

Sette adulti e quattro bambini sono rimasti sfollati a causa dell’incendio, hanno detto i vigili del fuoco. Si prevede che i vigili del fuoco si riprenderanno poiché non ono stati feriti in modo grave. Gli investigatori non hanno detto cosa abbia causato l’incendio.

video