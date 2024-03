Spread the love

Treviglio. Ci sarebbe lo scontro tra un treno e un carrello della manutenzione ferroviaria all’origine dei gravi disagi che nella mattinata di venerdì 22 marzo stanno condizionando la circolazione sulle linee Bergamo-Treviglio e Bergamo-Milano via Pioltello.

L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino quando, per cause ancora in fase di accertamento, un convoglio pare abbia trovato sulla propria corsa un carrello di ispezione che si trovava sui binari nella zona di Treviglio Ovest.

https://www.bergamonews.it/2024/03/22/treviglio-treno-urta-un-carrello-della-manutenzione-passeggeri-evacuati-circolazione-in-tilt/684116/