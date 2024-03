Organi di un migrante salvano una donna affetta da una malattia rara

Spread the love

ANSA – Era bengalese, aveva 38 anni ed era partito a piedi dal suo Paese, attraversando parte del Medio Oriente e dei Balcani, per arrivare in Lombardia un anno fa, dove aveva però scoperto di aver una grave patologia per cui è morto.

Grazie ai suoi organi, trapiantati all’ospedale di Niguarda che ne dà notizia, una donna di 50 anni che soffre di una malattia rara che la costringeva alla dialisi e aveva portato il suo fegato a pesare più di 10 chilogrammi, potrà avere una vita il più possibile normale.