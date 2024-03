Paura nella notte a Vicenza per il crollo un edificio

Spread the love

(ANSA) – VICENZA, 27 MAR – Un edificio residenziale di notevoli dimensioni, risalente all’Ottocento e da tempo abbandonato, è crollato la notte scorsa, in un popolato quartiere cittadino, quello dei Ferrovieri.

A cedere completamente è stato il tetto, forse a causa delle piogge dell’ultimo periodo. Dopo l’allarme lanciato dai residenti, svegliati da un forte rumore, sul posto è intervenuta una volante della Questura che ha poi allertato i vigili del fuoco.

Una volta esclusa la presenza all’interno della struttura di eventuali sbandati o senza fissa dimora, l’intera zona è stata messa in sicurezza, provvedendo anche alla chiusura parziale di un tratto della carreggiata, in quanto molti detriti erano caduti in strada, ostruendola per buona parte. (ANSA).