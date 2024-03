Terremoto in Toscana, scossa 3.0 magnitudo avvertita a Certaldo

Spread the love

Allarme in Toscana, dove nella notte del 25 marzo un scossa di terremoto di magnitudo 3 gradi della scala Richter è stata avvertita in provincia di Firenze. Secondo i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma, avvenutointorno alle ore 4, ha avuto un ipocentro molto superficiale, ad appena 10 chilometri di profondità. L’epicentro è invece stato registrato . La scossa è però stata avvertita in altri centri dellnei pressi della città di Certlado. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

