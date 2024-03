Appignano, betoniera finisce in un fossato: recuperata dai vigili del fuoco

Spread the love

VIGLI DEL FUOCO 🔥 DELLE MARCHE

Vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzogiorno per il recupero di una betoniera.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è adagiato su un fossato a margine della carreggiata. La squadra della centrale con l’ausilio dell’autogru ha provveduto al recupero dell’autocarro e la messa in sicurezza dell’area dell’intervento. L’autista del mezzo è risultato illeso.

Sul posto la forze dell’ordine per i rilievi di rito.