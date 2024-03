Bloccato all’interno di una panchina nei giardini pubblici di piazza Vittorio Emanuele, soccorso dai Vigili del Fuoco

Spread the love

In queste ore è stato salvato un uomo all’interno dei Giardini Nicola Calipari di Roma. Il soggetto, cittadino straniero, era rimasto bloccato all’interno di una panchina presente nell’area verde di piazza Vittorio Emanuele. Arrivati sul posto gli agenti della Polizia Locale, i vigili hanno costatato come il soggetto avesse anche gravi problemi di salute. Per liberarlo dall’installazione, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

