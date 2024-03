Concluso il Campionato Regionale Vigili del Fuoco di “Calcio a 7”5° Memorial Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI CATANIA

A sei anni dalla tragica scomparsa dei due colleghi in servizio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, l’Ufficio per le Attività Sportive della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, su invito ed in collaborazione con il Comando Provinciale etneo, ha organizzato il 5° Memorial Campionato Regionale Vigili del Fuoco di “Calcio a 7”, dedicandolo alla memoria di Dario e Giorgio.

Il Direttore Regionale, Ing. Gaetano Vallefuoco, ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, Ing. Salvatore Tafaro, hanno dato pieno sostegno all’iniziativa incaricando il Direttore Ginnico Sportivo, dott. Antonio Occhipinti ed il vigile del fuoco coordinatore Santo Re, di organizzare la manifestazione sportiva.

Nella giornata di oggi 27 Marzo, in presenza dei famigliari di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, oltre 130 Vigili del Fuoco in rappresentanza dei nove Comandi Provinciali della Sicilia si sono sfidati in campo all’insegna del fair play e di quello spirito di aggregazione che, da sempre, contraddistingue ogni vigile del fuoco, con l’intento di onorare la memoria dei due giovani colleghi.