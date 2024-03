Incendio in una ditta di Usmate-Velate, 12 intossicati e soccorsi sul posto

Spread the love

Incendio in una fabbrica di Usmate-Velate in prossimità di viale Monza con 11 operai intossicati. di cui 2 trasferiti in codice verde all’ospedale. Giovedì pomeriggio 28 marzo un’alta colonna di fumo proveniente da un capannone di una ditta specializzata nella lavorazione di acciaio ha fatto scattare subito l’allarme e richiamato sul posto i vigili del fuoco, che hanno immediatamente domato le fiamme.

