Pontecagnano, tir trascina sull’A2 un’auto: 2 donne ferite, estratte dai vigili del fuoco

Incidente stradale ieri sera, poco dopo le 20. Sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in direzione Sud, all’altezza di Pontecagnano, dai primi rilievi, sembra che un mezzo pesante abbia tamponato e poi trascinato per un centinaio di metri un’automobile per poi proseguire senza fermarsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti dalla Sede Centrale di Salerno per liberare le due donne rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo prive di sensi, probabilmente dovuto al contraccolpo, e consegnarle alle cure del 118

