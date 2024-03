Terremoto Udine, scossa 4.5 avvertita nel Nord-Est: da Trieste a Pordenone, da Vicenza fino a Bolzano

Spread the love

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 22.19 a 5 km da Socchieve, in provincia di Udine. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo è di 4.5. Il sisma a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in tutto il Nord-Est. Segnalazioni arrivano da Udine, Trieste, Pordenone, ma anche Vicenza e Bolzano. Per lo spavento molta gente è uscita in strada.

Al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni alle sale operative dei vigili del fuoco. I comuni più vicini a quelli dell’epicentro, Socchieve, sono Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Preone, Ampezzo, Enemonzo, Raveo, Forni di Sotto, Villa Santina, Lauco, Saursi, Ovaro, Verzegnis.

IL MATTINO