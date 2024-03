VIDEO – A Roma si apre una voragine: due auto ci finiscono dentro

Spread the love

Una voragine di dimensioni impressionanti si è aperta nella notte del 28 marzo 2023 a Roma, precisamente nella zona del Quadraro, intorno all’una. La strada in via Sestio Menas ha ceduto improvvisamente, creando una voragine che ha inghiottito due veicoli parcheggiati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i reparti della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino, oltre ai Vigili del Fuoco, per gestire la situazione. L’enorme buco, largo circa 10 metri e profondo altrettanto, ha sorpreso due auto, una Dacia e una Renault, lasciandole sommerse sotto terra. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente. Una terza vettura, rimasta in bilico sull’orlo della voragine, è stata prontamente rimossa per evitare ulteriori danni.

Le Forze dell’Ordine hanno immediatamente provveduto a chiudere la strada per garantire la sicurezza della zona interessata, e una volta terminata l’operazione di rimozione dei veicoli, è stato disposto il transennamento dell’area per prevenire eventuali accessi non autorizzati.

MOTORIONLINE

VIDEO