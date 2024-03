Vigili fuoco salvano tre ragazzi dal fiume Meduna

Spread the love

ANSA – Poco dopo la mezzanotte, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Spilimbergo (Pordenone), nella quale erano presenti anche operatori specializzati in interventi Speleo Alpino Fluviali, è intervenuta in soccorso a tre ragazzi bloccati su una lingua di terra in mezzo al fiume Meduna.

Sorpresi dalla corrente mentre, a bordo di un’auto, stavano percorrendo il guado tra Vivaro e Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda.

I tre giovani sono riusciti ad abbandonare il mezzo e chiamare i soccorsi, prima che la corrente trascinasse la macchina fuori dalla “carreggiata”.

A causa dell’aumento della forza della corrente e dell’innalzamento del livello dell’acqua non è stato possibile recuperare il veicolo.