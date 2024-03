Caso Visibilia, Santanchè: “Nessuno ha chiesto le mie dimissioni, vado avanti”

Spread the love

RAINEWS – “Nessuno mi ha chiesto di dimettermi”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’evento Unioncamere e Isnart ‘Terza giornata nazionale del turismo’. “Neanche Giorgia Meloni?”, le hanno chiesto i giornalisti. “Nessuno”, ha ribadito lei.

“Non ho mai partecipato a processi mediatici: se voi pensate che per una chiusura di indagine una persona è condannata lo dite voi”. Poi la ministra ha chiosato: “Andiamo avanti: ho fiducia nella magistratura. Finora avete visto com’è andata e quindi sono tranquilla”.

Venerdì scorso a Santanchè è arrivato l’avviso di chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata all’Inps per 126mila euro, per la irregolare gestione della Cassa integrazione a zero ore durante il Covid, nelle società Visibilia Editore e Concessionaria. Poi la notizia di apertura di un nuovo fascicolo per presunto riciclaggio alla base dell’operazione immobiliare della villa in Versilia, di proprietà fino al 12 gennaio al sociologo Francesco Alberoni.