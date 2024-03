Il forte vento ha interessato tutta la provincia provocando danni

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DELLE MARCHE

MACERATA -I Vigili del fuoco sono stati impegnati dal pomeriggio di ieri fino tarda notte a causa del forte vento che ha interessato tutta la provincia.

In particolare si segnala un lampione pericolante a Colbuccaro di Corridonia (nella foto) e alberi pericolanti a Camerino, Tolentino e Apiro. – Dal Comando di Macerata

SERRA SAN QUIRICO – ALBERO CADUTO SU AUTO IN SOSTA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri verso le 22:00, in via Martiri della Resistenza, per un grosso ramo caduto su una auto in sosta.

Sul posto la squadra VVF di Jesi, ha provveduto al taglio del grosso ramo per liberare l’auto sottostante e la strada.

Non si segnalano persone coinvolte.