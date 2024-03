Pulmino per trasporto disabili sbanda e si ribalta nella scarpata a L’Aquila: 6 feriti, uno grave

Spread the love

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi nell’Alto Sangro, in Abruzzo. Un pulmino adibito al trasporto disabili è uscito di strada, finendo in una scarpata tra Alfedena e Villa Scontrone, in provincia dell’Aquila, e causando il ferimento di sei persone a bordo tra cui una in gravi condizioni. Lo schianto attorno alle 17 di giovedì su un tratto rettilineo della strada statale.

Dopo l’allarme, sul posto sono confluiti diversi mezzi di soccorso tra ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri, oltre a un elicottero di emergenza. Tutti gli occupanti del mezzo sono stati estratti, curati e trasportati in ospedale tra cui uno in gravi condizioni. I feriti sono sei, quattro disabili e due accompagnatori tra cui l’autista del mezzo. Per estrarli dal pulmino è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Cinque dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro in ambulanza e le loro condizioni non sarebbero gravi.

https://www.fanpage.it/