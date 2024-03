Roma, tragico incidente sulla Pontina Vecchia ad Ardea

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Un tragico incidente è accaduto nel pomeriggio intorno alle 16 nel comune di Ardea, sulla via Pontina Vecchia, all’incrocio con via Pascarella. Tre in tutto le automobili coinvolte.

Lo scontro tra due auto – su una viaggiavano un cinquantenne e due bambini, sull’altra solo un uomo alla guida – ha provocato una fatale carambola in cui è rimasta coinvolta la terza autovettura, quella dove viaggiavano una mamma e i suoi due bambini, un bimbo e una bimba.

Nel terribile schianto la bambina è rimasta uccisa sul colpo, inutili e vani i tentativi disperati dei soccorritori di rianimarla. La mamma è stata portata in ambulanza all’ospedale di Pomezia mentre il fratellino è stata ricoverato al Bambino Gesù di Roma. Anche gli altri due bambini sull’altra auto sono rimasti feriti, mentre il conducente della terza auto è stato condotto in elicottero al San Camillo di Roma in codice rosso. Per estrarre i feriti dalle lamiere, contorte dal tragico urto, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, che hanno poi completato le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e dell’area. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale di Ardea per i rilievi del caso.