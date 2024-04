Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dalle 6.45 vigili del fuoco impegnati per una frana che ha invaso la carreggiata in entrambi i sensi di marcia dell’autostrada A23, al km 64 nel comune di Amaro (UD). Nessuna persona coinvolta, le squadre hanno assistito gli autisti e i passeggeri dei veicoli, nessuno dei quali colpiti dai massi. Al momento l’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Carnia e Pontebba