VIDEO – Un terremoto di magnitudo 4.7 colpisce New York, nel New Jersey

Durante gli scossoni, gli edifici di New York hanno vibrato mentre è stato inviato un allarme ai residenti consigliando loro di rimanere in casa e di chiamare i servizi di emergenza sanitaria in caso di eventuali feriti. Le persone sono rimaste piuttosto scioccate dal terremoto poiché New York non si trova in una regione a rischio sismico.

Secondo l’USGS, l’epicentro del terremoto è stato vicino alla stazione di Whitehouse nel New Jersey. La profondità dell’epicentro era di 5 chilometri, secondo il rilievo. Anche se ci sono state segnalazioni di edifici che tremavano a causa del terremoto da Filadelfia a nord di Boston, non ci sono state dichiarazioni ufficiali di alcun tipo di danno.

