VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

JESI (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Jesi, per un incendio all’ultimo piano di una palazzina adibita ad uffici in disuso.

La squadra del distaccamento cittadino con autobotte e autoscala, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche personale dalla sede centrale di Ancona con l’autobotte.

Intervenuti i Carabinieri di zona.