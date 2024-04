Ribaltamento di un TIR per il trasporto di animali

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un ribaltamento di un tir trasportatore di animali a Seriate sulla SPexSS671 intorno alle 10:15. Nessun ferito. I VVF hanno messo il sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo e i Volontari di Palazzolo intervengono per un incendio autovettura a Telgate in via Passerera intorno alle 15:53. I VVF spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.