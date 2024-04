2 VIDEO – Boeing 737 della Southwest Airlines perde la copertura del motore, costretto a un atterraggio d’emergenza: non è il primo caso

Spread the love

Paura per i 135 passeggeri di un Boeing 737 della Southwest Airlines, costretto a tornare a terra poco dopo il decollo, in seguito alla perdita della copertura di uno dei motori. Il volo, con destinazione Houston, è atterrato in sicurezza a Denver (da dove era partito). Le autorità americane stanno indagando sull’incidente. Un filmato, registrato probabilmente da uno dei passeggeri, è stato pubblicato su X e mostra chiaramente la copertura del motore strappata che sbatte al vento contro l’ala. L’incidente ha fatto scalpore, poiché non è il primo negli ultimi tempi per quanto riguarda questo genere di velivoli.

Il volo 3695 della Southwest Airlines è salito a circa 10 mila piedi prima di ritornare a terra 25 minuti dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Denver, intorno alle 8:15 ora locale di domenica 7 aprile. L’aereo Boeing, che è stato rimorchiato dopo l’atterraggio, con 135 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo era diretto a Houston. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito

