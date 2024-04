Incendio distrugge una casa su due piani a Villaputzu: in salvo l’anziano proprietario

Spread the love

Villaputzu Un incendio, divampato nella mattinata di oggi, martedi 9 aprile a Villaputzu, per cause ancora in via di accertamento, ha devastato un’ abitazione su due livelli ubicata nella via Garibaldi, nel centro storico del paese del Sarrabus. Il rogo, nonostante la tempestività dell’ intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, ha provocato tra l’ altro il crollo di alcuni solai in legno.

I pompieri dopo aver messo in salvo il proprietario dell’abitazione, un anziano pensionato, rimasto fortunatamente illeso, hanno spento il rogo, evitando che si propagasse alle abitazioni vicine, e messo in sicurezza l’area. Sul posto sono anche intervenuti una equipe del servizio di emergenza urgenza del 118 e i carabinieri della stazione di Muravera. Sono in corso le indagini per accertare la causa che ha provocato il rogo.

