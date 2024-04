VIDEO – Incendi su territorio ragusano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Dalle 18:00 di ieri una squadra operativa di questo Comando opera in C.da Vigneri, agro di Monterosso Almo dove si sviluppa un incendio di vegetazione lungo un costone collinare.

Per tuta la notte personale viglfuoco ha vigilato l’area coinvolta dalle fiamme, evitando che le stesse coinvolgessero gli edifici rurali della zona.

Richiesto l’intervento della Forestale Regionale, è intervenuto un DOS che ha formalizzato la RIA per l’intervento aereo, opera in sito un elicottero ed è in arrivo un Canadair.

Dalle 20.50 di ieri 08.04.2024 una squadra operativa ha operato in c.da pezza Filippa, agro di Scicli, per l’incendio che ha coinvolto la veranda esterna di una villetta di civile abitazione di un Chirurgo della Zona.

Personale vigilfuoco ha evitato che l’incendio coinvolgesse l’intero immobile, riuscendo a interrompere, tagliandole, la continuità delle travi in legno a sostegno della tettoria, intervento ultimato alle 01.40

Sul posto personale dei CC di Scicli, considerato che l’incendio si è originato all’esterno, per le procedure di competenza.

A Comiso in via tenete meli 81 l’incendio presumibilmente per cause elettriche di una veranda ubicata nel terrazzo di una civile abitazione.

La squadra operativa del distaccamento di Vittoria intervenuta ha evitato che l’incednio coinvolgesse l’intero immobile.

VIDEO