VIGILI DEL FUOCO 🔥

Le squadra del distaccamento di Borgomanero alle 6.30 circa, è intervenuta a Cressa, nelle vicinanze della stazione, con il supporto delle autobotti di Oleggio e della centrale di Novara,  per l’incendio di un autotreno. Sono in corso le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte. Â