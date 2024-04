Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle 10.20 i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati attivati per un treno Trenord fermo fra tra le fermate di Como Camerlata e Como Lago impossibilitato a continuare la corsa per assenza di alimentazione. Si segnalano trecento persone a bordo. Sono in corso valutazioni congiunte con tecnici Trenord per eventuale allontanamento degli occupanti con mezzi gommati