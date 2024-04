Spread the love

Singolare intervento dei vigili del fuoco in Ossola nella giornata di ieri, mercoledì 10 aprile. Nel territorio comunale di Bannio Anzino, in Valle Anzasca, due squadre di operatori sono entrate in azione per tirare fuori dai guai un’asina in stato di gravidanza che era caduta nel greto di un torrente.

Sul posto, in frazione Parcineto, sono intervenute una squadra dal comando provinciale di Verbania con autogrù, e una seconda squadra del distaccamento volontari di Villadossola.

https://notiziaoggi.it/fuori-zona/asinella-gravida-cade-nel-torrente-salvata-dai-vigili-del-fuoco/