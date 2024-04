Roma, bus a fuoco: bruciate anche un’auto in sosta, gazebo e alberi: 3 persone intossicate

Spread the love

(Adnkronos) – Nuovo bus in fiamme a Roma. Oggi, 14 aprile, intorno alle 13 un incendio ha coinvolto in via di Tor Sapienza, all’incrocio con via Luigi Alemanni, un autobus di linea della Tevere Tpl. Le fiamme si sono poi estese a una macchina in sosta, oltre a delle alberature sulla strada e ai gazebo di un locale. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale.

Messa in sicurezza l’area, è stato chiuso al traffico il tratto interessato dal rogo per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco e di rimozione del mezzo. Sul posto anche personale Atac.

Tre uomini sono rimasti intossicati dopo aver inalato i fumi. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Umberto I, mentre il terzo è stato portato all’Ospedale Vannini, sempre in codice giallo.