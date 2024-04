Incendio del capanno di una falegnameria – e incendio di autoarticolato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

POLLENZA (MC) – Dalle 06.00 di questa mattina, i vigili del fuoco , sono impegnati in contrada Piane di Chienti nel comune di Pollenza, per l’incendio del capanno di una falegnameria. Le squadre VVF di Macerata e Civitanova Marche, con l’ausilio di quattro autobotti, hanno provveduto a mettere la situazione sotto controllo e tutt’ora sono in corso operazioni di spegnimento e bonifica della zona.

———————————————-

FANO (PU) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5.30 per l’incendio di un autoarticolato sulla SS 73 bis al chilometro 97.

La squadra VVF, sul posto con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto la polizia di stradale di Fano per i rilievi del caso

Dal comando di Pesaro Urbino