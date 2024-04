VIDEO – Una capra di montagna fuggita sospesa nel vuoto a 24 metri d’altezza e il salvataggio da incubo

Spread the love

I vigili del fuoco di Kansas City sono stati chiamati lunedì pomeriggio sul ponte tra East 63rd Street e Lewis Road vicino a Swope Park dopo che qualcuno aveva segnalato che una capra era rimasta bloccata sotto il ponte.

I primi soccorritori hanno bloccato un tratto di strada per condurre i soccorsi. La capra era sotto il ponte e saltellava attorno ai pilastri di sostegno.

Un passante, che in passato era un ufficiale del controllo degli animali, ha legato una corda attorno al collo della capra per aiutarla a mettersi in salvo. Ma la capra si è spaventata, anche perché aveva visto i vigili del fuoco che si stavano calando per prenderla, e ha cercato di saltare sull’appoggio successivo. L’animale è scivolato restando appesa per il collo a mezz’aria.

Mentre era ancora sospesa, la capra ha smesso di muoversi e si è pensato che fosse morta. Un minuto dopo, ha ricominciato a sgroppare e i soccorritori hanno tagliato la corda facendola cadere su un cuscino di salvataggio predisposto dai Vigili del Fuoco. Un veterinario ha anestetizzato l’intrepido animale e gli ha somministrato dell’ossigeno. Poi è stato trasferito in un rifugio.

https://www.kansascity.com/news/local/article287504335.html

