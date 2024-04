Grosso incendio in Val Canzoi, attivato anche l’elicottero: in azione diversi corpi dei vigili del fuoco

Spread the love

BELLUNO. Importante dispiegamento di forze per l’incendio boschivo che è scoppiato in quota nella zona della Val Canzoi, a Cesiomaggiore.

L’allarme è partito attorno a mezzogiorno e sul posto si sono portati diversi corpi dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la squadra volontari Ana di Feltre.

Le operazioni non sono semplici. Le fiamme sono divampate in un punto non accessibile da terra ai mezzi di soccorso e al limitare del Parco nazionale delle Dolomiti. È stato mobilitato anche l’elicottero al momento in volo di ricognizione.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2024/grosso-incendio-in-val-canzoi-attivato-anche-lelicottero-in-azione-diversi-corpi-dei-vigili-del-fuoco