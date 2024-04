VIDEO – Ischitella. Incendio forse di natura accidentale distrugge appartamento, poi tensione

Spread the love

Nella serata di ieri si è verificato un incendio, presumibilmente accidentale, all’interno di un’abitazione situata in via Sotto Le Mura a Ischitella. Le fiamme si sono rapidamente propagate attraverso gli ambienti della casa, causando danni ai mobili, agli arredi e scurendo le pareti, mentre porte e infissi sono stati ridotti in cenere.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Si ipotizza che l’incendio possa essere stato causato da un cortocircuito. Non risultano feriti né persone intossicate.

https://www.statoquotidiano.it/21/04/2024/ischitella-incendio-forse-di-natura-accidentale-distrugge-appartamento-poi-tensione-foto-video/1095908/

VIDEO