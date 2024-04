Israele non ha provato che l’Unrwa sia collusa con Hamas

Spread the love

L’Unrwa ha «problemi persistenti di neutralità politica», ma Israele «non ha ancora fornito prove a sostegno dell’accusa» rivolta contro di essa, di far parte di organizzazioni terroristiche. È quanto emerge dall’analisi indipendente commissionata dall’Onu e guidata dall’ex ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, resa pubblica lunedì. Il governo israeliano aveva accusato l’Unwra di avere fra i propri dipendenti e collaboratori migliaia di «terroristi» legati ai gruppi radicali attivi nella Striscia di Gaza, come Hamas e la Jihad islamica. Nella valutazione inviata da tre organismi di ricerca indipendenti (l’Istituto Raoul Wallenberg per i diritti umani e il diritto umanitario con sede in Svezia, l’Istituto norvegese Chr Michelsen e l’Istituto danese per i diritti umani), si afferma che «le autorità israeliane fino a oggi non hanno fornito alcuna prova a sostegno delle loro accuse né hanno risposto alle lettere dell’Unrwa a marzo, e di nuovo ad aprile, in cui si richiedevano i nomi e le prove che avrebbero consentito all’Unrwa di aprire un’indagine»

https://www.lettera43.it/israele-non-ha-provato-unrwa-collusa-terroristi-hamas/