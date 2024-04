VIDEO – La Valletta, accende l’auto e la macchina esplode: feriti due fidanzati.

Spread the love

La Valletta Brianza (Lecco), 27 aprile 2024 – Ha inserito la chiave nel cruscotto, l’ha girata per accendere l’auto, ma appena l’ha messa in moto, la macchina è esplosa dall’interno, come un palloncino. A bordo della Renault Clio c’erano due fidanzati, di 23 anni lei e 26 lui. Il boato è stato fortissimo, si è avvertito a chilometri di distanza. Lo scoppio si è verificato questa mattina a La Valletta Brianza, zona di Perego, sotto il porticato di un complesso residenziale a pochi metri dalla Statale Briantea Como – Bergamo. Si è temuto il peggio.

ono stati immediatamente dirottati in posto i sanitari dell’autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate e i vigili del fuoco, sia dal comando provinciale di Lecco, sia dal distaccamento di volontari di Merate, mentre da Bresso sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Milano, atterrati poi in un fazzoletto di terra a poca distanza. L’intera area è stata cinturata, per paura di altre deflagrazioni.

Fortunatamente nessuno dei due giovani ha riportato ferite gravi. Non è chiaro cosa abbia innescato l’esplosione, si presume un guasto meccanico.

https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/auto-esplosione-208beaee

