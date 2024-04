Nasce la società Autostrade dello Stato: gestirà le autostrade statali a pedaggio

Spread the love

Primo passo per la creazione della Spa pubblica Autostrade dello Stato. A farlo muovere è stato il consiglio dei ministri che oltre al Def ha appunto dato il via libera al provvedimento proposto dal vicepremier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Un varo che darà le basi normative per la costituzione della società, interamente partecipata dal Mef e sottoposta al “controllo analogo” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura appena disegnata sarà interamente a capitale pubblico ed avrà avrà il compito di gestire le reti autostradali che fanno capo allo Stato e che sono sottoposte a pedaggio.

ILSOLE24ORE.COM