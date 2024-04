RAPPORTO FAO«A Gaza crisi alimentare a livello di catastrofe»

Spread the love

ROMA – L’intera popolazione della Striscia di Gaza, con i suoi 2,2 milioni di abitanti, è vittima della crisi alimentare più grave nella storia della scala della sicurezza del cibo.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) a dicembre 2023 oltre un quarto della popolazione, ovvero 600mila persone, si trovavano in condizioni di ‘Catastrofe’ (livello 5 dell’Integrated Food Security Phase Classification) e a rischio carestia. È quanto mostra il Rapporto globale sulle Crisi Alimentari 2024 del Food Security Information Network.

Le crisi alimentari sono aumentate in modo allarmante nei punti caldi dei conflitti, Palestina ma anche Sudan, sulle quali è necessaria «un’azione immediata».

Si prevede che entro luglio 2024 metà della popolazione in questi territori (circa 1,1 milioni di persone) soffrirà di livelli di Catastrofe (Fase 5 Ipc) di grave insicurezza alimentare, raggiungendo il 70% nelle zone settentrionali. Le stime parlano di quasi un terzo dei bambini in stato di malnutrizione acuta da marzo quando, come riporta il dossier, si prospettava già una carestia imminente nei governatorati di Gaza e Gaza Nord in Palestina, a causa delle ostilità in corso e della mancanza di accesso a forniture e servizi essenziali.

