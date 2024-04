Spread the love

Ci sono volute 5 ore di intervento per recuperare il mezzo, finito nel Verbano per cause ancora da accertare.

Un’auto è stata recuperata ieri sera dalle acque del Lago Maggiore a Suna, in provincia di Verbania. L’intervento, durato quasi cinque ore, ha visto coinvolti i vigili del fuoco di Verbania e i sommozzatori del nucleo regionale di Milano.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato 27 aprile. L’auto, per cause ancora da accertare, si è inabissata nelle acque del lago a poca distanza dal porticciolo di Suna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Verbania, che hanno richiesto l’ausilio dei sommozzatori del nucleo regionale di Milano.

Le operazioni di recupero sono state complesse e hanno richiesto diverse ore di lavoro. I sommozzatori si sono immersi nelle acque del lago per agganciare l’auto, che poi è stata tirata fuori con l’ausilio di un’autogru.

https://www.laprovinciadivarese.it/auto-vola-nel-lago-maggiore-intervengono-i-vigili-del-fuoco-348093/