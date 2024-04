Genova, gli interventi sul territorio dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Questa notte, poco dopo le 24, un denso fumo è incominciato ad uscire dai locali al primo piano di un negozio in via Anfossi nel quartiere di Pontedecimo . Prontamente è stata inviata la squadra di Bolzaneto e, in rinforzo dalla sede centrale, una ulteriore squadra e il carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile. Mentre una squadra si creava un accesso dalla porta principale, l’altra è entrata da una finestra sul retro per fa evacuare il fumo. Una volta entrati, le squadre hanno individuato l’incendio nel quadro elettrico posto nel ripostiglio e l’hanno spento. Limitati i danni da incendio, ma ingenti quelli creati dal fumo.

Nel tardo pomeriggio del 28 aprile, in via Dante Alighieri a Rapallo, un grosso pino marittimo è caduto coinvolgendo diverse vetture fra cui due danneggiate in maniera molto grave. I Vigili del Fuoco hanno operato, con la motosega, per oltre due ore per liberare la strada e i mezzi coinvolti.

Nella notte di sabato 27 aprile, un incendio ha coinvolto il tetto della palazzina di tre piani in via Borneto localitĂ Morego, a Genova. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno messo in salvo una donna che era ancora all’interno di un appartamento della palazzina e hanno attaccato le fiamme. Il lavoro delle squadre è proseguito tutta la notte con la messa in sicurezza dell’intera area. Ingenti i danni. Un’abitazione è risultata non agibile.