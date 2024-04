VIDEO – In fiamme un negozio di utensili e vernici. Sul posto i vigili del fuoco 

Spread the love

Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, in un negozio di utensili e vernici in via Camicia a Monopoli.

Dall’attività commerciale si è levata un’alta e densa nube di fumo nero. Impressionanti le immagini condivise su Facebook dal consigliere comunale Pietro Brescia.

La zona è stata evacuata. Sono in corso le operazioni di spegnimento che vedono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate, oltre che da Monopoli, anche da Putignano e Bari. Sul posto carabinieri, polizia locale e protezione civile.

VIDEO