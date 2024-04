Sesto incidente di oggi in A4, pullman tampona un Tir: 10 feriti e una dozzina di contusi

Spread the love

SAN DONA’ DI PIAVE – Giornata tremenda nel tratto maledetto dell’A4 oggi 30 aprile 2024. Sette incidenti in poche ore. ll sesto sinistro stradale si è verificato verso le 18, sulla corsia di sorpasso: un autobus con a bordo 26 persone ha tamponato un mezzo pesante finendo contro il guard rail.

La corriera che ha tamponato il mezzo pesante al km 428+200 (all’altezza del comune di San Donà) sull’autostrada A4 direzione Trieste trasportava appunto 26 passeggeri. Il bilancio è di 10 feriti, tutti – stando a una prima ricostruzione – in maniera non grave. Nel punto in cui si è verificato il sinistro, il traffico è stato deviato lungo la corsia di emergenza in quanto la corriera occupava parte della corsia di marcia e di sorpasso.

Il mezzo pesante è già stato rimosso dalla carreggiata dopo circa un’ora. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco e di sanitari.

IL GAZZETTINO