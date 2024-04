Udine, incendio divampa in un hotel

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in un hotel in Viale Adriatico a Lignano Sabbiadoro. Immediatamente sono state inviate sul posto le squadre, con autopompe e autobotti, dei distaccamenti VV.F. di Lignano, Latisana, l’autoscala della sede centrale di Udine ed è stato richiesto il supporto della squadra del distaccamento di Portogruaro (VE).

Gli operatori VVF hanno constatato che stava bruciando il tetto in legno del ristorante di un hotel e dopo aver verificato che all’interno del locale non vi fossero persone hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Â Spente le fiamme le squadre VV.F. hanno iniziato le operazioni di bonifica delle parti bruciate e la messa in sicurezza dell’intero locale.Â