Primo maggio – festa dei lavoratori

AUGURI DAL FARO A TUTTI I LAVORATORI

Ogni anno in molti paesi del mondo (gli Stati Uniti e Canada festeggiano nel primo lunedì di Settembre), a ricordo di tutte le lotte dei lavoratori per avere riconosciuti i loro diritti.

La festa dei lavoratori ha origine nel periodo della rivoluzione industriale, nelle manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche. E’ del 1° maggio del 1867 la conquista delle otto ore lavorative ma solo in America nello stato dell’Illinois.

Il 1º Maggio1886, Nel 19º anniversario dell’entrata in vigore delle otto ore lavorative in Illinois, la Federation of Organized Trades and Labour Unions dette l’ultimatum affinchè la legge si estendesse in tutto il territorio americano minacciando scioperi a oltranza.

A Chicago la fabbrica di mietitrici McCormick entrò in sciopero e la polizia sparò sui manifestanti, uccidendone due e ferendone molti altri. Gli anarchici organizzarono per protesta una manifestazione nell’Haymarket Square. Il 4 maggio fu lanciata una bomba che provocò la morte di sei poliziotti e il ferimento di una cinquantina. Seguirono reprimende della polizia sui manifestanti e non si è mai saputo il numero delle vittime e nemmeno chi fu a lanciare bomba.

Il tribunale condannò a morte come anarchici sette uomini. La sentenza venne eseguita con l’impiccagione. Nel 1889, al Congresso Internazionale di Parigi il giorno 1º maggio fu dichiarato ufficialmente come la Festa Internazionale dei Lavoratori, e fu adottata da molti paesi nel mondo.

Sotto il fascismo la festa del lavoro fu anticipata al 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma, proclamato giorno festivo. Quando ebbe fine la seconda guerra mondiale la ricorrenza fu nuovamente riportata al 1° maggio nel 1949 e divenne festività a tutti gli effetti.